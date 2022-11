Fußball-Bezirksliga Spitzenreiter TSV Münchingen patzt

So habe der eingewechselte Aykan Seymen in der 90. Minute einen Ball an der Marbacher Torauslinie erobert, die Hereingabe verwertete Max Hermann mit einem schönen Schuss in den Winkel zum späten Ausgleich. Kilic räumte aber unumwunden ein, dass seine Elf nach dem schön herausgespielten 1:0 (55.) in der Schlussphase Glück gehabt habe, dass Marbach zwei gute Chancen nicht verwerten konnte – das sollte sich rächen.