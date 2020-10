Fußball-Bezirksliga Rutesheims U 23 hat noch viel Arbeit vor sich

SV Perouse – AKV B.G. Ludwigsburg 1:5 (0:4)

Nach einer Viertelstunde lagen die Gastgeber 0:4 zurück. „Das war enorm effektiv, was Ludwigsburg gespielt hat. Praktisch jeder Schuss war ein Treffer“, so Marco Russo, Coach des SV Perouse. Die Gäste spielten in der Folge mit etwas weniger Engagement, Perouse konnte die sich bietenden Chancen nicht verwerten. In der 52. Minute legte Ludwigsburg nach, ehe Stamatis Sideris nach schnellem Umschaltspiel in die Spitze der Ehrentreffer gelang (72.). „Trotz dieses Ergebnisses kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir hatten auch unsere Chancen, insbesondere in Durchgang zwei“, blickte Marco Russo nach vorne.

Perouse: Gashi, Kern (55. Karagiannidis), Trena, Pnishi, Karaca, E. Kocaoglu (69. Oxouzidis), Ören, Pehlivan (46. O. Kocaoglu), Sivri (69. Avraam), El Arkoubi, Sideris.

TSV Merklingen – Phönix Lomersheim 2:4 (2:1)

„Nun erwarte ich von der Mannschaft eine Reaktion. Die erste Halbzeit haben wir gut gespielt, nur was dann kam, war einfach viel zu wenig“, so Thomas Wohland, Trainer des TSV Merklingen. Nach Toren von Thomas Babel (8.) und Salih Okan Karaman (34.) lagen die Gastgeber 2:0 vorne. Der Anschlusstreffer fiel in der 38. Minute. Nach der Pause drehte Lomersheim das Spiel (65., 67. und 87.). Merklingens Torhüter Sven Reichmann erhielt in der 71. Minute nach Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte.

TSV Merklingen: Reichmann, Schwarz (46. Wehl), Hampel, Schöll, Wogh (73. Volz), Camlice (58. Ekmen), Schön, Woischiski, Käpplinger, Babel, Karaman.