Fußball-Bezirksliga Rutesheim II hat kein gutes Vorbild

Vor allem für den Auftritt in Durchgang eins hatte Münchingens Ahmet Yenisen keine Erklärung parat. „Wir wollten von Anfang an vorne draufgehen. Aber wir standen nur an der Mittellinie und haben Merklingen gewähren lassen“, lautete die Analyse des Trainers. Enttäuscht und wütend zugleich musste er mitansehen, wie sich die Köpfe seiner Spieler schon nach dem ersten Gegentor senkten. Es gibt Gesprächsbedarf. „Jeder muss sich Gedanken machen. Wo stehen wir, und was wollen wir?“, sagt Yenisen. Er selbst nimmt sich nicht aus und fragt sich: „Wie weit erreiche ich die Spieler und was verstehen die von dem, was ich sage?“