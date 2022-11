Fußball Bezirksliga Rumpftruppe des SV Leonberg/Eltingen holt Kantersieg

Zwei Spieltage vor der Winterpause klären sich in der Fußball-Bezirksliga langsam die Fronten. Aus dem Mehrkampf um die Tabellenspitze, an dem bis vor Kurzem noch sechs Mannschaften beteiligt waren, ist ein Zweikampf geworden. Der TSV Münchingen und der TV Pflugfelden haben nach ihren Auswärtserfolgen in Perouse und Heimsheim acht beziehungsweise sieben Punkte Vorsprung auf Rang drei.