Fußball-Bezirksliga Perouse und der Löchgau-Fluch

Leichtes Spiel in Hälfte zwei

In einer schwierigen Mission steckt auch der Konkurrent aus Warmbronn. Reichten in der A-Liga auch mal 80 oder 90 Prozent, um ein Spiel zu gewinnen, muss der Aufsteiger nun immer an seine Grenzen oder darüber hinaus gehen. „Wir müssen immer 100 oder 110 Prozent bringen“, sagt der Trainer Chris Seeber. In Heimsheim war das zumindest in der zweiten Hälfte nicht mehr der Fall. Nach den Toren von Patrick Kilper (12.) und Frederick Kindler (45.) legten Mauriz Röckle (54.), Zermin Zekjiri (68.) und Philipp Kindler (79.) nach. Seeber: „In der ersten Hälfte hat sich Heimsheim noch gewehrt.“