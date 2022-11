Fußball-Bezirksliga Offensivspektakel und defensive Schwächen

Als die Gäste nach 79 Minuten mit einem zweiten Strafstoß ausglichen, sah Kilic bereits die elfte Niederlage im zwölften Saisonspiel am Horizont aufziehen. Doch dann nährte Ahmet Kocaaga mit seinem zweiten Treffer in der Schlussminute zum 4:3 sogar Hoffnungen auf den ersten Dreier. Aber Kornwestheim kam in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich. „Das 4:4 fühlt sich zwar wie eine Niederlage an, aber das Team hat heute gezeigt, dass es lebt“, lobte Kilic. Die Zeit der Spiele mit einem 0:4 nach 50 Minuten sei vorbei, zudem habe man mit vier Toren heute fast genauso oft getroffen wie bisher in der gesamten Saison (6).

Einen herben Dämpfer musste die Spvgg Warmbronn hinnehmen, die im Kellerduell beim Tabellenvorletzten Drita Kosova Kornwestheim mit 2:4 unterlag. Philipp Kindler (40.) und Frederik Kindler (51.) glichen die Rückstände vom 0:1 (34.) und 1:2 (48.) zwar jeweils umgehend aus, doch nach dem erneut schnell folgenden 3:2 (53.) machte Kornwestheim in der 85. Minute mit dem 4:2 den Sack endgültig zu. Während die Gastgeber damit ihren Negativlauf von sechs zum Teil deftigen Niederlagen beenden konnten, blieb Warmbronn nunmehr auch in der vierten Partie in Folge ohne Sieg und holte nur einen von zwölf möglichen Zählern.

Doppelschlag kurz vor der Pause

Die Kurve gekriegt hat offenbar mittlerweile der Landesliga-Absteiger SV Leonberg/Eltingen, der beim 3:0-Heimerfolg im Derby gegen den SV Perouse im dritten Spiel in Folge ungeschlagen blieb und daraus sieben Punkte holte. Kaan Ekmen (35.) und Patrik Hofmann (39.) stellten mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause die Weichen auf Sieg für das Team von Trainer Benjamin Schäffer, das sich damit um drei Ränge auf Tabellenplatz zehn verbesserte.