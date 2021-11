Fußball-Bezirksliga Nur drei von neun Partien gespielt

Das Ergebnis ist klarer als der Spielverlauf

Bei der SKV Rutesheim II hätten sie lieber auf den Gang zum FSV Bissingen II verzichtet, doch die Gastgeber, mit der Aussicht, die Tabellenspitze übernehmen zu können, bestanden auf die Austragung der Begegnung. Nach dem 4:0 stehen sie nun tatsächlich ganz vorne. So klar, wie es das Ergebnis vermeintlich aussagt, war die Angelegenheit allerdings nicht. „Das widerspricht dem Spielverlauf“, sagt der SKV-Trainer Kai Liedtke, „die erste Hälfte war sehr ausgeglichen.“ Allerdings musste auch er eingestehen: „In der zweiten Hälfte hat man gemerkt, dass Bissingen um den Aufstieg kämpft und wir noch nicht ganz verstanden haben, dass wir dringend Punkte brauchen.“ Die Gegentreffer direkt vor und nach der Pause taten ihr Übriges. Dazu kam auch noch eine Portion Pech. Beim Versuch von Lucas Hägele stand der Pfosten im Weg, ein Kopfball von Marcel Hoppe landete an der Latte. Das Team verabschiedet sich nun in die Winterpause. Die beiden kommenden Spiele gegen Perouse und Croatia Bietigheim sind bereits abgesetzt.

„Wir hätten besser nicht gespielt.“ Das gab der Münchinger Trainer Ahmet Yenisen trotz des 5:1-Erfolges über den TSV Heimsheim zu Protokoll. Der Grund: Torjäger Lukas Tschentscher, der die Partie mit einem Hattrick (3., 8., 31.) eröffnet hatte, fällt schwer verletzt monatelang aus. „Im Knie ist alles kaputt. Der Schiedsrichter hatte das Spiel schon unterbrochen, als der gegnerische Keeper ihn von hinten umhaut. Da fragt man sich, was dem da durch den Kopf gegangen ist“, sagte Ahmet Yenisen. Bereits an diesem Dienstag wird der Stürmer in Stuttgart operiert.