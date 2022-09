Fußball-Bezirksliga Münchinger Torjäger trifft und trifft

Zumindest eine Mannschaft aus dem Altkreis Leonberg hätte sicher nichts dagegen, wenn die Saison in der Bezirksliga Enz-Murr jetzt schon abgepfiffen würde – vier andere schon. Der SV Leonberg/Eltingen, SV Perouse, die Spvgg Warmbronn und der TSV Heimsheim hängen hinten drin. Und der TSV Münchingen thront ganz oben – für den Trainer Ahmet Yenisen in seinem siebten Jahr beim TSV eine Premiere. Jetzt verabschiedet sich der Coach erst einmal in den Urlaub. Voraussichtlich zwei Spiele (in Pflugfelden und gegen Aldingen) wird er fehlen. Seinen Jungs hat er schon angekündigt, was er erwartet. „Ich verlasse euch als Tabellenführer, und wenn ich zurück bin, dann will ich wieder als Tabellenführer an der Seitenlinie stehen“, fordert der Übungsleiter.