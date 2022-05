Fußball-Bezirksliga Münchingen versucht sich im Handball

Gedanken über alle möglichen Konstellationen braucht sich der TSV Merklingen nicht mehr zu machen. Mit dem 1:5 beim TSV Schwieberdingen ist das Team von Trainer Gianluca Crepaldi nun auch rechnerisch abgestiegen, was sich auf dem Platz bemerkbar macht. In puncto Zweikampfverhalten und Aggressivität geht nicht mehr viel. „Es fällt den Spielern schwer, sich zu motivieren. Und ich kann es niemand so wirklich verübeln“, sagt der Übungsleiter. „Wenn man so viele negative Erlebnisse gehabt hat, dann stimmt nichts mehr. Da hilft nur Pause und Kopf abschalten.“