Fußball-Bezirksliga Münchingen muss von vorne anfangen

Zwei unterschiedliche Halbzeiten

Beim 3:4 sahen die Zuschauer zwei völlig verschiedene Hälften. Der erneut spielende Trainer Gianluca Crepaldi, Gazi Ekmen und Felix Laure hatten die dominanten Gastgeber im ersten Durchgang mit 3:0 in Führung gebracht. Paul Immler hätte sogar noch erhöhen können, traf aber das leere Tor nicht. Im zweiten Durchgang habe der Schiedsrichter sein Team dann „komplett runtergepfiffen“, so Crepaldi. Es gab einen Elfmeter, der für den Übungsleiter genauso keiner war, wie die Gelb-rote Karte gegen Paul Oesterle.

Merklingen musste rund 30 Minuten in Unterzahl auskommen. Am Ende besiegelte auch noch ein Treffer in der Nachspielzeit die TSV-Niederlage. Eine stattliche Anzahl von Kosova-Fans habe, so Crepaldi, zudem für eine hitzige Atmosphäre gesorgt. „Wir gehen davon aus, dass da etwas vorgefallen ist“, sagte Crepaldi.

Dem widersprach der Staffelleiter Michael Heck, der mit Verantwortlichen beider Vereine und dem Schiedsrichter gesprochen hat. „Es gab keine Bedrohung oder einen Bestechungsversuch. Es waren zwei total unterschiedliche Halbzeiten. Für Merklingen geht es um alles. Da ist klar, dass die Gemüter hochkochen.“ Auch der Kornwestheimer Trainer Spetim Muzliukaj wollte von Einschüchterungsversuchen des Unparteiischen nichts wissen. Bei Spielen von Kosova seien regelmäßig viele Zuschauer dabei. Mit dem Schiedsrichter habe man keine Probleme gehabt.

Gewitter bereitet Sorgen

Deutlich undramatischer ging es beim Auftritt des SV Perouse beim MTV Ludwigsburg zu. Dafür fiel das Ergebnis auch zu eindeutig aus. Perouse machte das halbe Dutzend voll. In der ersten Hälfte legten Stamatis Sideris (6.) und Mustafa Avci (40.) den Grundstein. Nach dem Wechsel legten Neil Aktas (63., 68.), Muhammed Sivri (82.) und Stamatis Sideris mit seinem zweiten Treffer nach (89.).

Gezittert hat der Trainer Marco Russo dennoch. Wegen Blitz und Donner wurde die Partie 20 Minuten später angepfiffen. Russos Sorge galt dann einem möglicherweise erneut auftretenden Gewitter, verbunden mit einem Spielabbruch. Passiert ist nichts dergleichen, das 6:0 hat Bestand.