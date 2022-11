Fußball Bezirksliga Münchingen liefert die richtige Antwort

Seifiger Rasen in Gebersheim

Eine solche musste auch der SV Gebersheim im Derby gegen die Spvgg Warmbronn hinnehmen. „Wir haben unser Übergewicht in der Anfangsphase leider nicht in Tore ummünzen können“, bedauerte Gebersheims Coach Björn Wenninger, der Probleme seines Teams „auf dem seifigen Rasen“ konstatieren musste. Diese hatten auch die Gäste, was Spvgg-Trainer Chris Seeber auf die Tatsache schob, dass sein Team zuletzt stets auf Kunstrasen gespielt und trainiert hatte. Verlassen konnten sich die Gäste wieder auf ihr Sturmduo: Philipp Kindler traf zum 0:1 (27.), Patrick Kilper erhöhte kurz vor der Pause zum 0:2 (42.). Wenninger erinnerte in der Halbzeitpause an das Bietigheim-Spiel zwei Wochen zuvor, als sein Team aus einem 0:2 ein zwischenzeitliches 4:2 gemacht hatte.

Doch mehr als der 1:2-Anschlusstreffer von Niklas Stapf (71.) nach einem per Kopf verlängerten Einwurf gelang nicht mehr. Im Gegenteil: Patrick Kilpers achter Saisontreffer vier Minuten vor dem Abpfiff brachte den 1:3-Endstand. „Das ist ärgerlich, mindestens ein Punkt wäre für uns drin gewesen“, befand Wenninger, während Seeber einem höheren Sieg nachtrauerte: „Wir haben es nach dem 2:1 unnötig spannend gemacht. Wir hatten zuvor mehrere Möglichkeiten, mit einem 3:0 früher für Ruhe zu sorgen“, meinte er.

Fatih Yenisen macht sein 23. Saisontor

Die richtige Antwort auf die zweite Saisonniederlage beim 2:6 in Nussdorf in der Vorwoche gab Tabellenführer TSV Münchingen beim 6:2 gegen den FSV 08 Bissingen II. „Das war die Reaktion, auf die ich gehofft habe. Die Mannschaft hat überragend gespielt“, zeigte sich Münchingens Coach Ahmet Yenisen überaus zufrieden. Dass am Ende erneut zwei Gegentore zu Buche standen, konnte der Coach verschmerzen. „Wenn man so hohes Pressing betreibt wie wir, muss man damit rechnen, dass mal ein Konter durchkommt“, meinte er. Das ließ sich allerdings beim Stand von 5:1 nach Toren von Emre Kap (13.), Torjäger Fatih Yenisen (20., 31.) und Luigi Ancona (23., 50.) verschmerzen – zumal Yenisen mit seinem 23. Saisontreffer per Strafstoß (89.) nachlegte.

Kurzfristig abgesagt wurde die Partie des SV Leonberg/Eltingen gegen Phönix Lomersheim. „Wegen des Regens war der Rasenplatz nicht bespielbar, und der Kunstrasenplatz ist ja wegen der Granulatproblematik gesperrt“, erklärte SV-Trainer Benjamin Schäffer. Die Partie soll am 30. November (19.30 Uhr) nachgeholt werden.