Fußball-Bezirksliga Lohnender Blick zur Équipe Tricolore

Wie gewonnen, so zerronnen, hieß es am Mittwochabend. Pascal Schüller traf es dabei besonders hart. Erst traf er zum 1:0 (34.), dann unterlief ihm beim Rettungsversuch drei Minuten später ein Eigentor. Noch einmal drei Zeigerumdrehungen später traf Leon Lochbrunner auch noch zum Schwieberdinger 2:1. Das gleiche Spiel wiederholte sich nach der Pause. Haris Gudzevic traf zum 2:2 (54.), 180 Sekunden danach antwortete Piero Stampete mit dem Siegtreffer zum 3:2.

TSV Heimsheim trifft einfach nicht

Beim TSV Heimsheim waren es nicht drei Minuten, die Werner Greif beim 0:2 gegen AKV Ludwigsburg als entscheidend anführte. „Wir hätten noch zehn Stunden spielen können und es wäre uns kein Tor gelungen“, sagte der TSV-Abteilungsleiter. Jede Menge Chancen blieben ungenutzt. Torjäger Ahmet Kocaaga scheiterte nach der Pause auch noch mit einem Elfmeter am Ludwigsburger Schlussmann Khalil Lalo. Nachdem Ermir Doci (69.) die Gäste nach vorne gebracht hatte, zeigte Flamur Nurshaba, wie es geht. Er traf vom Punkt zum 2:0 (77.).

Höfingen hat zu viele Ausfälle

Als ob es der TSV Höfingen nicht schon schwer genug hätte. Jetzt ist dem Interimstrainer Mark Schuhmacher erneut die halbe Mannschaft weggebrochen. Am Dienstag hatte er noch 18 Mann im Training, am Mittwoch standen ihm nur noch zwölf zur Verfügung. Auf der Bank saßen Spieler, die gerade aus der Covid-Quarantäne zurückgekommen sind, und Manuel Lutz, der die Fußballschuhe schon an den Nagel gehängt hat. Raffaele Di Muccio glich zwischenzeitlich zwar zum 1:1 aus (13.), als aber Kosova Kornwestheim nach rund einer halben Stunde wieder vorlegte, brach das Kartenhaus ganz schnell in sich zusammen. Am Ende stand eine bittere 2:8-Niederlage.