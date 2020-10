Fußball-Bezirksliga Loch im Tornetz – kein Treffer

„Heute geht ein großes Lob an mein Team. So wie wir in den letzten zwanzig Minuten Perouse unter Druck gesetzt haben, das war ein tolles Powerplay“, freute sich Marcel Pfeffer, Trainer des SV Gebersheim. Die Gastgeber legten nach 14 Minuten mit Haris Gudzevic’ Freistoß aus knapp 30 Metern vor. Mousa El Arkoubi verwandelte einen Strafstoß in der 38. Minute zum Ausgleich. Nach einer Stunde Spielzeit traf Stamatis Sideris zur Führung für die Gäste. Dieser knappe Vorsprung hatte Bestand bis 89. Spielminute – Gebersheims Alessandro-Sante Corbo sicherte seinem Team einen Punkt, nach schöner Vorarbeit durch Lucas Gutscher.