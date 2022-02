Fußball-Bezirksliga Lewandowski bekommt Konkurrenz

Der Dreier gegen den SVG wackelte zunächst. Denn in einer insgesamt chancenarmen Partie fanden die Gäste in der ersten Hälfte besser ins Spiel. „Da waren wir zu passiv. So ist auch das 0:1 entstanden“, sagte Crepaldi. Joas Rau durfte gen Merklinger Strafraum laufen und schloss mit einem Flachschuss ab. Per Kopf glich Paul Immler noch vor dem Wechsel aus (38.). Nach dem Wechsel liefen die Merklinger den Gegner etwas früher an. Und das schmeckte dem gar nicht. Fast folgerichtig gelang Samet Ceviker das 2:1. Kai Woischiski und Anton Saku verpassten es in der Folge, vorzeitig alles klar zu machen. „Ein Unentschieden hätte ich gerne mitgenommen. Merklingen hatte hinten raus die Möglichkeiten nur, weil wir aufgemacht haben“, sagte SVG-Coach Björn Wenninger.

Katastrophale Chancenverwertung

Nicht einmal eine Punkteteilung hätte den TSV Höfingen entscheidend vorangebracht. Aber selbst die gelang beim 2:4 gegen den TSV Benningen nicht. Statt bis auf vier Punkte an den Konkurrenten heranzukommen, fehlen nun zehn Zähler. „Man darf gegen die nicht verlieren“, rauft sich Höfingens Trainer Marco Buttice angesichts der vergebenen Chancen die Haare. Es hatte fast etwas von Slapstick, als Nick Egenlauf am langen Pfosten den Ball aus knapp drei Meter Torentfernung ins Seitenaus donnerte. „Außerdem müssen wir gleich am Anfang einen Handelfmeter kriegen“, ärgerte sich Buttice. Und so kam es, wie es kommen musste. Benningens Patrick Flamm verwertete die erste eigene Möglichkeit (32.). Leon Thumm (42.) und Gurwinder Singh (81.) sorgten für die Höfinger Treffer zum 2:3. Als die Gäste alles nach vorne warfen, machte Moritz Rath mit dem 4:2 den Deckel drauf (89.).

Nichts geworden ist aus der Revanche des TSV Heimsheim gegen TASV Hessigheim. Im Hinspiel hatten die Schützlinge von Trainer Jürgen Herrmann auf eigenem Platz mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Mit einem Rumpfteam auf fremdem Terrain angetreten, hieß es nun 0:4. Nach einer guten Stunde war der Spuk auch schon vorbei. Filippo Russo (24.), Julian Reiser (38., 56.) und Visar Pllana (62.) trugen sich in die Torschützenliste ein.