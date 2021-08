Fußball-Bezirksliga Karten und Tore wie am Fließband

Leonberg - Das kann ja heiter werden. Wenn es in allen Derbys der insgesamt sieben in der Liga vertretenen Altkreisteams so turbulent zugeht wie in den beiden am ersten Spieltag, dann werden sich die Clubs in Kürze vor Zuschauern kaum retten können. Denn welcher Fußball-Interessierte, der dem Sport an der Basis zugetan ist, will schon sagen müssen, dass er das Spektakel nicht live miterlebt hat?