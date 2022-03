Fußball-Bezirksliga Heimsheim auf Hoffenheimer Spuren

Erhöhten Gesprächsbedarf hat Björn Wenninger nach dem 2:6 seines SV Gebersheim gegen den TV Aldingen. Zu den ersten beiden Gegentoren wurden die Gäste regelrecht eingeladen – unter anderem landete ein Rückpass von Luca Giagnorio zum Torhüter direkt in den Beinen des dreifachen Torschützen Dominik Hoffmann. Kann passieren. Das Anschlusstor von Haris Gudzevic beantwortete erneut Hoffmann mit dem 1:3. Kann auch passieren. Was dann aber im zweiten Durchgang folgte, sollte eben nicht passieren. „Die Meckereien untereinander sind das Letzte, was wir im Moment gebrauchen können“, ärgerte sich der SVG-Trainer. Aldingen legte dreimal nach. Dass Alessandro-Sante Corbo noch das 2:6 gelang (90.), versöhnte nicht mehr.

Merklingen gehen die Verteidiger aus

Auch in Gianluca Crepaldi brodelte es nach dem 2:4 des TSV Merklingen beim FV Löchgau II. „Die erste Hälfte war super. Und in der zweiten Hälfte kam es mir so vor, als ob kein Mensch mehr vorhanden gewesen wäre“, sagte der TSV-Übungsleiter. Die 1:0-Führung zur Puase (31. Kai Woischiski) war einfach zu wenig. Crepaldi: „Im Normalfall muss es 3:0 oder 4:0 stehen.“ Aber selbst nach dem 1:1 hatten die Merklinger mit dem 2:1 von Thomas Wogh (56.) alles in eigener Hand. Doch nach dem erneuten Ausgleich, dem verletzungsbedingten Ausscheiden der Defensivkräfte Gazi Ekmen und Thomas Wogh sowie der Gelb-Roten Karte gegen den letzten verbliebenen gelernten Verteidiger Eray Kilic (84.) brachen die Dämme.

Nach Rot wegen Nachtretens für Tobias Kariegus (74.) und Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels für Leon Thumm (78.) hätte der TSV Höfingen in Lomersheim beinahe noch zum 1:1 getroffen. Doch Yannik Jensen hielt mit einer Glanzparade das zu Null. Trotz der Niederlage attestierte der TSV-Trainer Marco Buttice seinen Schützlingen eine „top kämpferische Leistung“.

Kurioser Ausgleich in Rutesheim

Das Prädikat „Tor des Jahrhunderts“ verlieh Kai Liedtke einem Treffer beim 1:1 der SKV Rutesheim II gegen AKV Ludwigsburg. Dummerweise durften sich die Gäste über diese Auszeichnung freuen, als Flamur Nurshaba von der Grundlinie flankte, dabei fast stolperte und den Ball für die SKV so unglücklich traf, dass der sich mit viel Effet über den Ruteshemer Schlussmann Silas Wöhr hinweg ins lange Eck senkte.

Anschauungsunterricht bei der TSG Hoffenheim, die den VfB Stuttgart mit zwei Toren in der Schlussphase aus allen Träumen holte, hat anscheinend der TSV Heimsheim genommen. Der TSV Schwieberdingen hatte aus einem 0:1 durch Piero Stampete (73.) und Timo Hufnagel (81.) ein 2:1 gemacht – und ging dennoch leer aus. Innerhalb von zwei Minuten sorgten Ahmet Kocaaga (83.) und Tim Widmaier (85.) für das Heimsheimer Happy End.