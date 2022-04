Fußball-Bezirksliga Gebersheim zieht am Nachbarn vorbei

Münchingen gibt sich keine Blöße

Weiterhin ungeschlagen in diesem Jahr bleibt der TSV Münchingen, der im neunten Spiel des Jahres mit dem 4:0-Auswärtserfolg beim Tabellenvorletzten MTV Ludwigsburg seinen siebten Dreier feierte. Nikola Prkacin bereits in der 2. Minute und Fatih Yenisen (22.) stellten früh die Weichen auf Sieg. In der zweiten Hälfte geriet der Erfolg der Gäste gegen den schwächsten Angriff der Liga nie in Gefahr. In der Schlussphase bauten Yannic Wieland (77.) und der eingewechselte Felix Dieringer (80.) die Führung aus. „Der Sieg geht auch von der Höhe völlig in Ordnung“, sagte Münchingens Coach Ahmet Yenisen, „wir nutzen unser Momentum nicht nur, sondern bauen es immer weiter aus.“

Einen späten Sieg hat der SV Perouse im Verfolger-Duell beim Tabellennachbarn TV Aldingen mit 3:2 gefeiert und sich auf den sechsten Platz verbessert. Neil Aktas sorgte mit seinem Treffer in der 90. Minute für den Dreier der Gäste, bei denen Coach Marco Russo gerade einmal 15 Spieler aufbieten konnte. Der SV geriet bereits nach sechs Minuten in Rückstand, nach 27 Minuten führte Aldingen gar mit 2:0. Doch mit seinem elften Saisontreffer verkürzte Stamatis Sideris noch vor der Pause auf 2:1, Mehmet Semsettin Erdogan traf in der 69. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich.