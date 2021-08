Fußball-Bezirksliga Gebersheim geht diesmal leer aus

Nach Coronafall: Unsicherheit bis kurz vor Anpfiff

Der Offensivmann vom SV Perouse zerstörte die Hoffnungen des TSV Münchingen auf etwas Zählbares im Alleingang und erzielte dabei auch noch einen Hattrick (49., 51., 65.). Nach einiger Aufregung um einen positiven Coronafall innerhalb der Mannschaft brauchten die Gäste augenscheinlich erst eine Weile, um in die Spur zukommen. Erst am Freitag war der Befund verifiziert worden. Alle SV-Spieler absolvierten zwei Tests, den letzten am Spieltag selbst. „Das war schon ein riesen Heckmeck. Ich wusste bis kurz vor dem Anpfiff nicht, wer spielen kann“, sagte der Trainer Marco Russo. Dazu fielen auch noch einige Akteure erkältungsbedingt aus.