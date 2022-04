Fußball-Bezirksliga Fünf Tore in den ersten acht Minuten

Langsam aber sicher biegen die Bezirksligisten auf die Zielgerade ein. Die Vereine haben noch zwischen sieben und zehn Partien zu absolvieren. Und es hat den Anschein, als ob sie nun möglichst schnell alles klarmachen wollen, was noch klarzumachen ist. Siehe SV Gebersheim. Beim 3:0 in Perouse klingelte es bereits nach fünf Minuten. Haris Gudzevic, derzeit treffsicherer Stürmer und so etwas wie die Lebensversicherung des SVG, hatte den Anfang gemacht.