Fußball-Bezirksliga Ein Trio macht unfreiwillig Pause

Bereits am vergangenen Dienstag hatte sich der Merklinger Coach Gianluca Crepaldi mit den Verantwortlichen von Kosova Kornwestheim in Verbindung gesetzt. Als am Donnerstag zwei weitere positive Fälle dazukamen und die Zahl auf acht gestiegen ist, war klar: Am Wochenende geht nichts. Crepaldi kritisiert: „Wenn man pünktlich zur Faschingszeit alles aufmacht, dann braucht man sich nicht zu wundern.“ Als Nachholspieltermin ist Mittwoch, 4. Mai, angesetzt.