Fußball Bezirksliga Deshalb stell der TSV Münchingen den Sekt kalt

Nach der 1:4-Heimniederlage unter der Woche gegen Phönix Lomersheim hat der SV Leonberg/Eltingen mit einem 5:2 gegen das Kellerkind AKV B.G. Ludwigsburg zurück in die Erfolgsspur gefunden. „Die erste Halbzeit war schlechter als gegen Lomersheim“, befand SV-Trainer Benjamin Schäffer. Patrik Hofmann traf kurz vor der Pause immerhin per Kopf zum 1:0 nach einem Eckball. Ein „Geniestreich“ (Schäffer) von Kaan Ekmen brachte die Gastgeber dann auf die Siegerstraße: Als er sah, dass der Gästekeeper zu weit vor seinem Tor stand, zirkelte er einen Heber aus 30 Metern in die Maschen. „Der Treffer hat uns die nötige Sicherheit gegeben, danach haben wir die weiteren Tore schön herausgespielt“, lobte Schäffer. Kurzzeitig ärgerte er sich über den zweiten Treffer der Gäste zum 4:2 (78.), „der das Spiel unnötig spannend gemacht hat“. Doch nur zwei Minuten später sorgte Axel Weeber mit dem 5:2 für klare Verhältnisse. Am Mittwoch (19.30 Uhr) tritt der SV in Kornwestheim zum letzten Spiel vor der Winterpause an.

Zwischenhoch des TSV Heimsheim vorbei

Nach dem Zwischenhoch mit fünf Punkten aus drei Spielen ohne Niederlage hat der TSV Heimsheim mit dem 1:4 beim TV Aldingen wieder zwei Pleiten in Folge kassiert. „Der Gegner war aggressiver und hat viel mehr Zweikämpfe gewonnen. Bei uns hat man die Angst vor Fehlern wieder deutlich gespürt“, erklärte TSV-Trainer Erkan Kilic die Niederlage. Das 0:1 sei nach einem individuellen Fehler auf der Außenbahn gefallen (11.). Nach dem 1:1-Ausgleich durch einen Handelfmeter von Heiko Krannich (41.) verlor die TSV-Defensive Jan Hegener, dem zwei Minuten zuvor das Handspiel unterlaufen war, nach einem Freistoß aus den Augen, sodass dieser zum 2:1 treffen konnte. Das 3:1 (54.) durch Hegener sei eine Kopie des zweiten Treffers gewesen, nur eine Minute später kassierte der TSV das Tor zum 1:4. Zudem verlor Heimsheim noch Torhüter Mehmet Gündüz mit einer roten Karte (67.), nachdem sich dieser zu heftig beim Unparteiischen beschwert hatte.

Die Partie des SV Gebersheim gegen den TSV 1899 Benningen wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt und auf den 12. Februar kommenden Jahres verlegt.