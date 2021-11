Fußball-Bezirksliga Der Trainer wechselt das Siegtor ein

Leonberg - Gianluca Crepaldi kann sich auf seine Jungs verlassen. Sie machen ihr Ding auch ohne ihn. Das war beim überraschenden 4:3 bei Croatia Bietigheim so, und das war jetzt beim 4:1 gegen den TSV Schwieberdingen so. Der Trainer des TSV Merklingen musste nach einer Operation passen, bekam aber einige Szenen der Partie von Jugendleiter Lino Altavilla per Videotelefonat nach Hause übermittelt. Die Tore der Doppelpacker Samet Ceviker (27., 40.) und Kai Woischiski (51., 73.) hat er allerdings nicht gesehen. Ceviker war ursprünglich gar nicht für einen Einsatz von Beginn an eingeplant. Wegen Renovierung und Umzug konnte er unter der Woche nicht trainieren. Dank seiner guten Leistungen in den vergangenen Begegnungen entschied sich der Trainerstab, ihn doch ins Rennen zu schicken – und bewies damit ein gutes Näschen.