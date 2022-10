Fußball-Bezirksliga Der Tag der Doppelpacker

Zwei Pfostentreffer verhindern möglichen Dreier

Das tut auch der TSV Heimsheim. Im zehnten Anlauf hat es mit dem 0:0 gegen den TSV Benningen endlich den ersten Punktgewinn in dieser Saison gegeben. „Das war ein Schritt nach vorne – definitiv“, freute sich der Coach Erkan Kilic. „Wir haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Die Viererkette hat nichts zugelassen.“ Der Kniff, gegen den bisherigen Tabellendritten auf den in dieser Jahreszeit eher etwas holprigen Rasenplatz zu gehen, zahlte sich aus. Und das erst recht, wenn die Versuche von Max Hermann und Albesian Ajazi nicht am Pfosten, sondern im Tor gelandet wären.

Vier Gegentore in 15 Minuten

Der SV Perouse hatte in puncto Effektivität beim 2:5 in Aldingen das Nachsehen. Die Begegnung war mit einer Stunde Verspätung angepfiffen worden, weil der Schiedsrichter zur Partie von Aldingen II nicht pünktlich gekommen war. Die Wartezeit steckte der SV Perouse aber gut weg. Nach ausgeglichener erster Hälfte hatte Claudio Bellezza (54.) die Gäste in Führung gebracht. Doch innerhalb einer Viertelstunde machte Aldingen nach dem Motto „Jeder Schuss ein Treffer“ daraus ein 4:1. Und wie hätte es an diesem Wochenende anders sein können? In Nasser Hamide (59., 72.) und Dominik Hoffmann (63., 75., 90.+4) feierte Aldingen einen Doppelpacker und einen Dreifachtorschützen.