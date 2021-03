Fußball-Bezirksliga Crepaldi ist sich mit Merklingen einig

Weil der Stadt - In dieser Saison stehen beim TSV Merklingen noch ein paar Fragezeichen. Zum einen, ob und wann es in der Bezirksliga mit den Punktspielen weitergeht. Und zum anderen, ob das Team auch weiterhin dem Bezirksoberhaus angehören wird. In einem Punkt haben die Verantwortlichen aber zumindest schon einmal für Klarheit gesorgt. Der Trainer für die neue Saison steht mit Gianluca Crepaldi fest. Unabhängig von der Spielklasse einigte man sich auf eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren. „Wir haben ein sehr gutes Gefühl, dass das etwas Längerfristiges werden wird“, sagt der sportliche Leiter Lino Altavilla.