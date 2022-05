Fußball-Bezirksliga 6:0 – Gebersheim macht es wie Croatia

Das glückte auch dem TSV Münchingen bim 3:2 in Aldingen. Dima Schurichin hatte für die Gastgeber in der 85. Minute das 2:2 erzielt. Aber wenn es einmal läuft, dann läuft es. Francesco Di Clemente antwortete in der 91. Minute mit dem Siegtreffer. Der TSV bleibt mit acht Siegen und drei Unentschieden in diesem Jahr weiter ungeschlagen und freut sich nun auf den Hit am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Croatia Bietigheim. Falls es noch Fragen gibt, wie der Tabellenzweite zu schlagen ist, Björn Wenninger kann bestimmt Auskunft geben.

Für Höfingen reicht es in der Bezirksliga nicht

Nichts geht mehr dagegen beim TSV Höfingen. Das abgeschlagene Schlusslicht verlor nun auch noch beim ebenso abgeschlagenen Tabellenvorletzten aus Ludwigsburg mit 2:5. Die Rote Laterne wird aller Voraussicht nach auch am Saisonende noch im Täle leuchten. „Wir sind so einfach nicht bezirksligatauglich“, sagt der Interimstrainer Mark Schuhmacher, „wir kassieren Tore, die man nicht mal im Jugendbereich sieht.“

Beim 3:3 des TSV Heimsheim gegen Phönix Lomersheim hat der Schiedsrichter ein Foul im Strafraum gesehen, das nicht einmal der betroffene Spieler bestätigen konnte. Nach der Heimsheimer 3:1-Führung brachte der von Lukas Buck verwandelte Elfmeter das 3:2. Alle beim TSV waren sich einig: „Wenn es diesen Elfmeter nicht gibt, dann gewinnen wir dieses Spiel.“

Perouse kassiert wieder ein frühes Gegentor

Beim 0:2 des SV Perouse im Spiel beim FV Löchgau II wurde das Konzept von Trainer Marco Russo schon früh über den Haufen geworfen. Nach drei Minuten hieß es 0:1, in der Folge vergaben die Gäste zwei „Riesen-Möglichkeiten“ (Russo) zum Ausgleich. Nach dem 0:2 (36.) lief das Spiel in Hälfte zwei fast ausschließlich auf das Löchgauer Tor – ohne Ertrag. Mehr als ein Elfmetertor, erzielt von Maik Bauer (44.), sprang auch für die SKV Rutesheim II bei Kosova Kornwestheim nicht heraus. Die Elf von Trainer Kai Liedtke unterlag mit 1:2 .