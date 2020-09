Fußball beim TSV Höfingen Der Charly Körbel der Kreisliga

Dafür beendete der Höfinger seine Karriere in der ersten Mannschaft mit 30 Jahren relativ früh. Seine letzte Saison absolvierte er 2014/15 mit der zweiten Mannschaft. Neben den zwei Aufstiegen in die Kreisliga A erinnert er sich vor allem noch an zwei Ereignisse ganz besonders gern: Zur Einweihung des neuen Sportplatzes empfing der damalige B-Ligist TSV Höfingen den Oberligisten SSV Reutlingen und schlug sich beim 0:14 tapfer. Zudem ist ihm ein Pokalkrimi gegen den damaligen Bezirksligisten TSF Ditzingen im Gedächtnis geblieben, der nach 120 Minuten mit 5:5 endete. Erst im Elfmeterschießen mussten die Höfinger klein beigeben.

Verschossener Elfmeter im entscheidenden Spiel

Neben drei roten Karten war der bitterste Moment in der Karriere von Sascha Lehmann der Abstieg in die Kreisliga B in der Saison 2010/11: „Wir hätten am letzten Spieltag zu Hause gegen den TSV Malms­heim einen Punkt zum Klassenerhalt gebraucht und haben mit 0:3 verloren. Und ich habe beim Stand von 0:0 einen Elfmeter verschossen“, weiß der 1,90 Meter-Hüne noch gut, den seine Torgefahr und seine Kopfballstärke auszeichneten, und der die meiste Zeit seiner Karriere auf der Sechser-Position gespielt hat.

Auch nach seiner aktiven Laufbahn blieb Sascha Lehmann beim TSV Höfingen engagiert: Zusammen mit Daniel Scheuerpflug ist er Spielleiter der Ü 32-Mannschaft, die in der Bezirksrunde Rems-Murr auch einen kleinen Ligabetrieb mit vier Mannschaften ausspielt und sich nicht nur auf Freundschaftsspiele beschränkt.

Weiterhin war er von 2015 bis Mitte 2019 Jugendleiter beim TSV. Derzeit trainiert er die Bambini und die F-Junioren, bei denen auch sein Sohn Sven mitkickt. „Ich möchte bei seinen ersten Entwicklungsschritten mit dabei sein“, sagt Sascha Lehmann, der zudem im Wirtschaftsausschuss des Vereins aktiv ist und alle Festivitäten des TSV mitorganisiert. Für so viel Engagement für den Heimatverein verlieh der DFB Sascha Lehmann bereits mit 34 Jahren einen Ehrenamtspreis und die DFB-Uhr.