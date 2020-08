Fußball beim TSV Heimerdingen Runderneuert startet der TSV den zweiten Anlauf

Tim Schlichting muss passen

In der hinteren Reihe setzt er in der Innenverteidigung auf die Routiniers Gabriel Fota und Daniel Riffert (zugleich Co-Trainer). Tim Schlichting als weitere feste Größe fällt zunächst mit Innenbandriss im Knie aus. Auf der linken Seite könnten Emmanuel Apler und der um eine Position nach vorne gerückte Salvatore Pellegrino ein gut harmonierendes Pärchen werden. Rechts hinten ist zunächst Denis Schäffler gesetzt. Weil immer wieder Urlauber fehlen, wird an der Formation weiter vorne noch getüftelt. Im Verbandspokalwettbewerb besetzten die Positionen im zentralen Mittelfeld in Abwesenheit von Antonio Di Matteo die Youngster Jeffrey Schieber und Christian Stagel-Alberto. Vorne ruhen die Hoffnungen auf dem vom Landesligisten TSV Weilimdorf gekommenen Nicola de Pilla. Jens Härter stellte aber auch den anderen Neuzugängen wie Felix Gutsche, Alessio Sapia, Hadis Abdiji, Filippo Intemperante oder Adrian Taqi ein gutes Zeugnis aus: „Die haben sich alle gut entwickelt und einen Schritt nach vorne gemacht.“