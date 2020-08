Fußball - Am Ende ging es nur noch über Wille und Laufbereitschaft“, analysierte Trainer Jens Härter den 2:0-Erfolg seines TSV Heimerdingen in der ersten Runde des Fußball-Verbandspokals beim klassentieferen FV Löchgau. Der Gegner habe technisch guten Fußball geboten und den Ball gut in den eigenen Reihen gehalten, seinem Team sei es jedoch gelungen, kaum Torchancen des Gegners zuzulassen.