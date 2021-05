Fußball beim SV Leonberg/Eltingen Freiwillige Einheiten nur zum Spaß

Enorme Unterschiede in puncto Fitness

Auf den Trainer kommt dennoch eine Menge Arbeit zu. „Man hat gemerkt, dass es in puncto Fitness enorme Unterschiede gibt. Bei einigen Spielern will der Kopf im Moment mehr als die Füße imstande sind zu leisten“, sagt Schäffer. Deshalb ist der Coach auch froh über die acht Wochen bis zum ersten Punktspiel am Wochenende 7./8. August. Der Juni soll genutzt werden, um in Tritt zu kommen, von Juli an geht es dann wieder in die Vollen.

Insgesamt 28 Spielernamen stehen in der Kaderliste des SV Leonberg/Eltingen – etwas weniger also als in der Saison 2020/2021. Nur ein Neuzugang ist dabei. Und den kennt Benjamin Schäffer aus seiner Zeit beim TSV Flacht. Patrick Essig will versuchen, bei dem Landesligisten Fuß zu fassen. Gianluca Buchholz (SV Gebersheim) und Zinedin Latifovic (TSV Merklingen) haben sich Bezirksligisten angeschlossen. Dominik Heinz trainiert zunächst noch bei der ersten Mannschaft mit, Peter Damm unterstützt die zweite Mannschaft. Mit den Rekonvaleszenten Tom Kurz und Tim Widmaier rechnet der Trainer zunächst nicht. Er ist davon überzeugt, dass die Qualität des Kaders ausreicht, um in der Landesliga zu bestehen. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs nach zwölf Spielen stand der Aufsteiger mit zwölf Punkten auf Platz zwölf und damit genau über dem Strich. „Die Erfahrung aus diesen ersten Spielen nehmen wir mit. Die haben gezeigt, dass wir gut mithalten können“, sagt Benjamin Schäffer.