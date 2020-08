Fußball beim SV Leonberg/Eltingen Der Trainer hat viele Alternativen

Leonberg - Die Euphorie beim SV Leonberg/Eltingen, sich nach dem Aufstieg in die Landesliga wieder auf Verbandsebene präsentieren zu können, ist sowieso schon groß. Einen zusätzlichen Schub hat sie nun durch die erfolgreichen Auftritte in den ersten Pokalrunden bekommen. Und an diesem Samstag ist es dann endlich soweit. Um 15.30 Uhr steht auf heimischem Platz die Partie gegen den TSV Schornbach auf dem Plan. Zum letzten Mal in der Landesliga spielte der Klub – damals noch unter dem Namen TSV Eltingen – am 4. Juni 2016. Die Mannschaft verabschiedete sich mit einem 1:2 bei den Aramäern Heilbronn in die Bezirksliga.