Fußball bei der SKV Rutesheim Das Experimentierfeld ist vorne

Mit diesen Personalien geht einher: Die größte Baustelle in der Vorbereitung und sicher auch noch in den ersten Saisonspielen ist die Offensive. Gleich doppelt ärgerlich ist deshalb, dass Neuzugang Daniele Cardinale auf einmal doch keiner mehr ist. Knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart überraschte der 22-Jährige, der von Germania Bietigheim gekommen und auf gutem Weg zu einem Platz in der Startelf war, mit seinem Wechsel zum Ligarivalen Calcio Leinfelden-Echterdingen. Marius Epple, sportlicher Leiter in Rutesheim zeigte sich irritiert: „Er hat bei uns für die Saison zugesagt, deshalb ist das etwas schwierig von ihm. Aber auch von Calcio, zu solch einem Zeitpunkt, einen Spieler von einem Konkurrenten abzuwerben.“