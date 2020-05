Scheitern am Wiederaufstieg

Nach dem Landesligaabstieg in der Saison 2015/2016 war der TSV Münchingen durchgereicht worden in die Kreisliga A – mit dem Spielertrainer Ahmet Yenisen. Der Coach blieb und scheiterte mit dem Unternehmen Wiederaufstieg als Tabellenzweiter zunächst in der Relegation und in der vergangenen Runde als Drittplatzierter einen Zähler hinter Rang zwei. Nun also ist es nach 17 absolvierten Partien Platz eins mit drei Punkten Vorsprung auf den TSV Korntal und den TV Möglingen. Vor allen Dingen der Drittplatzierte aus Möglingen hatte sich noch große Hoffnungen auf den Durchmarsch in die Bezirksliga machen dürfen, der mit einem Spiel im Rückstand war. Mit der Quotientenregel rückt das Team zwar auf Rang zwei vor, kommt aber nicht mehr an den Münchingern vorbei.