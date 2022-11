Beim TSV Heimerdingen gibt es Gesprächsbedarf. „Keiner ist an sein Level herangekommen. Das passt nicht zu uns. Man darf sich nicht so mit 5:1 nach Haue schicken lassen“, ärgerte sich der Trainer Daniel Riffert. Verschärfend kommt hinzu, dass der Verbandsligaabsteiger eine große Chance verpasst hat, wieder näher an Platz zwei heranzurücken. Denn sowohl der FV Löchgau (1:2 in Neckarrems) und der VfR Heilbronn (2:3 in Crailsheim) sind leer ausgegangen.