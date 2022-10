Was bedeutet dies für die Bauherren? Besonders wichtig: Der dadurch entstehende vergünstigte Wohnraum muss in Gerlingen in Zukunft zu mindestens einem Drittel aus sogenanntem „sozialen Wohnraum“, zu höchstens zwei Drittel aus „bezahlbarem Wohnraum“ bestehen. Der Unterschied ist immens: Denn während die Mieten für „bezahlbaren Wohnraum“ nur mindestens 15 Prozent unter den ortsüblichen Vergleichsmieten liegen muss, sind es bei „sozialen Wohnungen“ mindestens 33 Prozent. Die Mietpreisbindung liegt in beiden Fällen bei mindestens 30 Jahren.

Gleichwohl kann die Schaffung von mehr als der Mindestmenge an sozialem Wohnraum für Bauherren finanziell attraktiv sein. Nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) werden Baukosten für soziale Wohnungen gefördert. Beim sogenannten bezahlbaren Wohnraum geht der Bauherr leer aus.

Was bedeutet das für künftige Mieter? In den Genuss der günstigen Wohnungen sollen in Zukunft in Gerlingen ausschließlich Personen mit Wohnberechtigungsschein oder einer Bescheinigung der Stadt kommen. Der Vertragspartner muss darüber hinaus der Kommune ein Kontingent für besondere „Wohnungsnotfälle“ oder für „Haushalte mit besonderen Schwierigkeiten“ vorhalten.