Führung durch Weil der Stadt Die Reichsstadt als Kulisse für das Leben im Mittelalter

Am Turm der Stadtkirche zeigt der Stadtführer den Teilnehmern eine Maßeinheit, die beispielsweise für den Tuchhandel wichtig war: die Weiler Elle, genau 62,5 Zentimeter lang. Auf der anderen Seite der Kirche gelegen bietet sich die alte Lateinschule für den nächsten Stopp an. Die drastischen Schilderungen der Züchtigungsmethoden, die manche Schüler dort früher erdulden mussten, erzeugen bei einigen Zuhörern heute noch Kopfschütteln. Am Narrenbrunnen ist dann der geeignete Platz, um über die Zünfte zu sprechen – und zwar nicht die Narrenzünfte, sondern über die große Vielfalt der mittelalterlichen Handwerksberufe. „Wehe, der Messerschmied hat angefangen, Löffel zu machen, dann gab es Ärger mit der Zunft“, führt Bopel ein Beispiel für den hohen Grad der Spezialisierung an.