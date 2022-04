Führerscheinumtausch Erste Frist läuft im Juli ab

Anforderung an Fälschungssicherheit soll erfüllt werden

Laut den EU-Vorgaben sind bis zum 19. Januar 2033 alle Führerscheine auszutauschen, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden sind. Betroffen sind insgesamt 43 Millionen Führerscheinbesitzer in Deutschland. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass alle in der EU noch im Umlauf befindlichen Führerscheine ein einheitliches Muster erhalten, das insbesondere aktuelle Anforderungen an die Fälschungssicherheit erfüllt. Die Umsetzung erfolgt gestaffelt nach Geburtsjahrgängen und nach Ausstellungsjahr des Führerscheins. Was passiert, wenn ich den Führerschein nicht rechtzeitig umtausche? Das Dokument wird nach der jeweiligen Frist ungültig. Die Fahrerlaubnis bleibt jedoch erhalten. Man darf also weiterhin Auto fahren.