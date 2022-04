Führerscheinumtausch Erste Frist läuft im Juli ab

Das Formular gibt es auf der Homepage

Zuständig für den Umtausch ist die Führerscheinstelle des Landratsamtes. Wer sich den Behördengang sparen will – ein persönliches Erscheinen ist derzeit nur nach Terminvereinbarung möglich – stellt den Antrag schriftlich.

Alle erforderlichen Unterlagen können per Post an das Landratsamt gesendet werden. Das Formular gibt es auf der Homepage www.lrabb.de/Fuehrerscheine. Dort können Termine online gebucht werden. Weitere Infos unter 0 70 31/6 63 18 15 oder per E-Mail an fuehrerschein@lrabb.de.