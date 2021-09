Böblingen - Beamte des Polizeireviers Böblingen haben am Dienstagabend den Führerschein einer 83 Jahre alten Seniorin beschlagnahmt, nachdem diese in auffälliger Weise durch Böblingen gefahren war. Gegen 21.20 Uhr war den Polizisten in der Schönbuchstraße ein VW aufgefallen, der ohne Licht unterwegs war. Sie hielten den Wagen an und führten eine Verkehrskontrolle durch.