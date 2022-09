Früheres Bausparkassengelände Layher-Bewohner befürchten weitere Überschwemmung

Wasser dringt in die Tiefgarage und Keller ein

Bis vor Kurzem hatte die Firma Layher noch einen riesen Schuttberg dort abgelagert und diesen erst nach ausdrücklicher Forderung der Stadt in einem langwierigen Prozess abgetragen. Jetzt, wo der Schuttberg verschwunden ist, offenbarte sich ein weiteres Problem. Bei starken und lang anhaltenden Regenfällen – was in diesem Jahr schon zweimal der Fall war – bildete sich ein Bachlauf auf dem abschüssigen und nicht befestigten Gelände. Das Wasser drang in die Tiefgarage eines Wohnkomplexes ein, das an die Bahnhofstraße grenzt. Es überflutete zudem den Fahrradkeller und den Raum, in dem die Waschmaschinen stehen. Eine Reinigungsfirma hat alles wieder gesäubert – auf Kosten der Eigentümer, wie Niethammer sagt. Noch immer liegen Sandsäcke parat, falls erneut Wassermassen ins Gebäude drücken sollten. In der Zwischenzeit hat die Stadt veranlasst, vier Lkw-Ladungen Split anzukarren und einen kleinen Damm zu bauen. „Der hat schon seine Wirkung entfaltet und Wasser vom Haus ferngehalten, ansonsten hätten wir die nächste Überschwemmung gehabt“, sagt Niethammer.