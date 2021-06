Froschregen in Weissach Völkerwanderung der Amphibien

Für alle Amphibien geht es trotzdem nicht gut aus: „Ein Drittel können wir retten“, schätzt das Nabu-Mitglied. Das ist zum Glück genug, um das Überleben des Bestands zu sichern. Bis Dienstagmittag konnten, so schätzen die Amphibien-Retter, ein paar Tausend Kröten und Frösche gerettet werden. Sind die Tierchen mit dem Eimer aufgesammelt, trägt Krebs sie rund 150 Meter weiter in das Waldstück auf der anderen Straßenseite. Dabei achtet er darauf, die Kröten und Frösche nicht immer an der gleichen Stelle auszusetzen. Sonst wären die Tiere für ihre Fressfeinde, große Vögel etwa, leichte Beute.