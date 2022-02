Frisches Wasser Trinkbrunnen für Leonberger Schulen

Alle Möglichkeiten untersucht

Wenn ein Wasserhahn zur Zapfstelle für Trinkwasser eingerichtet wird, muss seine Öffnung so über dem Waschbecken liegen, dass Flaschen darunter gehalten werden können. Kostenpunkt: 400 bis 600 Euro. Beim fest installierten Trinkbrunnen besteht die Möglichkeit, diesen entweder mit einer Flaschenfüll- und Trinkarmatur oder nur mit einer Trinkarmatur auszustatten. In mehreren Mensen in gibt es Trinkbrunnen, so in der Marie-Curie-Schule, der Mörikeschule, der Grundschule Höfingen, der Ostertagrealschule und der Triangel. Ist die Mensa geschlossen, gibt es keinen Zutritt.