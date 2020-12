Frisch Gezapftes Läuft: Drive-In-Bier bei der Schönbuch-Brauerei

Böblingen - Im Minuten-Takt fahren Autos im Hof der Schönbuch-Brauerei vor und halten vor dem Ausschanktresen. „Und, was darf es sein?“, fragt Tina Schneppe durchs geöffnete Autofenster. Kurz darauf wandern zwei Drei-Liter-Glasgallonen mit Henkelverschluss Richtung Tresen. Mario Ciavarella steht am Open-Air-Zapfhahn, füllt die runden Flaschen mit naturtrübem Bier und reicht sie zurück. „Zwei so Fünf-Liter-Fässle nehmen wir auch noch mit!“, tönt es aus dem Auto. Die Dosen verstaut Schneppe im Kofferraum – Prost und auf Wiedersehen!