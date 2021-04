In den nächsten Tagen und Wochen besteht an folgenden Terminen und Orten die Möglichkeit zur kostenlosen Testung: Freitag, 9. und 16. April, jeweils von 10 Uhr bis 13 Uhr in Mönsheim (DLRG Vereinsraum im alten Freibadgebäude, Wimsheimer Straße 24), Samstag, 10. und 24. April, von 9 Uhr bis 11 Uhr in Wimsheim (Hagenschießhalle, Mühlweg 4), Samstag, 17. April, von 9 Uhr bis 11 Uhr in Friolzheim (kleiner Saal der Festhalle, Eichenstraße 26).