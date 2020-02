Friolzheim Hoffnung für Tempo 30

Durchgangsverkehr vermeiden – aber wie?

Der Gemeinderat nahm nicht nur die Ergebnisse der Lärmkartierung zur Kenntnis, sondern votierte mit nur einer Gegenstimme dafür, Wirkungsanalysen für die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer an den betroffenen Straßenabschnitten in Auftrag zu geben. In die weitere Lärmaktionsplanung sollen außerdem die Untersuchung von Flüsterasphalt sowie – auf Anregung von CDU-Rat Ferry Kohlmann – eines Ausbaus der Betriebsausfahrt an der A 8 auf Höhe der Straße von Tiefenbronn nach Wimsheim, um einigen Friolzheimer Durchgangsverkehr von vornherein zu vermeiden, mit aufgenommen werden.