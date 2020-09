Friedhofsverwalter in Renningen Ein Ort der Hoffnung, nicht nur der Trauer

Mal abgesehen vom Winterdienst ist es gerade die Arbeit im Freien, die Thomas Eitel an seinem Beruf schätzt. Der 58-Jährige kommt eigentlich aus der Landwirtschaft, wechselte aber vor mehr als 30 Jahren in die Friedhofsverwaltung. „Ich bin gerne in der Natur, und ich mag es, dass ich hier selbstständig und unabhängig arbeiten kann. Man kann sich die Aufgaben selbst einteilen.“

Vom Grundsatz hat sich an dem Beruf nicht viel verändert, erzählt der 58-Jährige. Der Ablauf der Beisetzungen ist weitgehend genauso wie vor 30 Jahren. Allerdings: „Damals waren es 80 bis 85 Prozent Sargbestattungen“, erinnert er sich. „Urnenbestattungen gab es kaum. Heute ist es genau umgekehrt.“ Auf dem Friedhof in Malmsheim wurde daher erst dieses Jahr eine große Urnenwand angelegt. Die Urnen selbst werden in die Erde eingelassen, auf der Wand dahinter stehen die Namen der Verstorbenen.

Immer mehr entscheiden sich für freie Redner

Und noch etwas hat sich gewandelt: „Es kommt immer häufiger vor, dass Menschen sich freiwillig für einen freien Redner entscheiden“, erzählt Andrea Bernt. „Früher lag da ein gewisser Makel drauf, wenn kein Pfarrer die Trauerrede gehalten hat.“ Mittlerweile gibt es immer mehr Menschen, die zur Kirche keinen engen Bezug mehr haben und daher einen freien Redner beauftragen.

Auch Andrea Bernt ist Quereinsteigerin. Sie war Floristin, bevor sie sich 2015 in Renningen beworben hat. „Für mich ist das hier einer der schönsten Arbeitsplätze, die man in Renningen haben kann“, schwärmt sie. Ein Friedhof und schön? Für Andrea Bernt ist das kein Widerspruch. Auf der einen Seite sind da die Sonnenaufgänge auf dem Renninger Friedhof mit seinen alten, verwunschenen Bäumen, an die sie sich gerne erinnert. Auf der anderen Seite stehen die Erlebnisse mit den Menschen. Für Andrea Bernt ist der Friedhof nicht nur ein Ort der Trauer, sondern vor allem der Hoffnung.

„Ein sehr eindringliches Erlebnis war, als ich eine Mutter kennengelernt habe, deren Baby nach der Geburt verstorben ist.“ Monate später war die Frau wieder schwanger und zeigte Andrea Bernt später sogar das zweite Baby. „Darüber habe ich mich sehr gefreut.“

„Wir lernen die Menschen hier in ihrer schwersten Stunde kennen“, erzählt sie. Doch dahinter stecke so viel mehr. „Da war zum Beispiel diese Beerdigung einer Großmutter, die mit ihren Enkeln immer Seifenblasen gemacht hat“, erinnert sich Bernt. „Bei ihrer Beerdigung haben die Kinder dann auch Seifenblasen steigen lassen. Das war wirklich wunderschön.“