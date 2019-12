Friedhofsgebühren Sterben in Renningen wird teurer

Ganz neu wurden die Gebühren für die neuen Grabformen festgesetzt. Zum Beispiel kostet ein Urnenrasengrab inklusive Pflege 1320 Euro, ein Baumurnengrab inklusive Pflege 1200 Euro. Diese Beträge wurden in die genannten Berechnungen aber noch nicht einbezogen, „da es hierfür noch keine Erfahrungswerte gibt“, so Lallo. In spätestens drei Jahren will die Stadt daher eine neue Kalkulation veranlassen.