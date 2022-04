Recht zügig nach der Umgestaltung der Felder C und D im historischen Teil des Hemminger Friedhofs zugunsten weiterer Urnen- und Baumgräber sollte noch in diesem Jahr der Bereich westlich des historischen Friedhofs entlang der Hochdorfer Straße an die Reihe kommen, das heißt erweitert werden. Doch vorerst bleibt in den Bereichen A, B und C alles beim Alten. Der Grund sind die Kosten, die deutlich höher ausfallen als kalkuliert.