Friedhof Friolzheim Der Bedarf an Grabpflege ist hoch

Die Frage ist aber auch: Was geschieht mit der Asche aus den Urnenstelen, die nach Ablauf der Ruhezeit neu belegt werden? In jedem Fall soll sie an einen „würdevollen Ort“ gebracht werden, heißt es von der Verwaltung. Vorgeschlagen war ein Platz zwischen dem mittleren und dem neuen Teil des Friedhofes in räumlicher Nähe zu den Urnenstelen, markiert durch einen sogenannten Nachbestattungspoller. Dabei handelt es sich um eine steinerne Säule oder Skulptur. Das Konzept kam bei den Mitgliedern des Gemeinderats allerdings nicht so gut an, die Verwaltung nimmt das Thema daher noch einmal mit.

Gärtnergepflegtes Grabfeld kommt 2023

„Aufgrund immer vielfältigerer Lebenssituationen wird die Pflege von Gräbern für die Hinterbliebenen immer mehr zu einem Thema“, heißt es außerdem von der Verwaltung. Die Zeiten, in denen auch die jüngeren Hinterbliebenen im selben Ort leben wie die Verstorbenen, sind längst vorbei. Von den Bürgern werde daher immer öfter der Wunsch nach gärtnergepflegten Urnengrabfeldern geäußert. Ein solches soll bald auf dem mittleren Teil des Friedhofes errichtet werden. Die Gemeinde hofft, dass die Nachfrage nach Urnenstelen mit diesem neuen Angebot zurückgeht. Die Planung des gärtnergepflegten Urnengrabfelds übernimmt ebenfalls das Büro Boden. Dessen Umsetzung ist für 2023 geplant.