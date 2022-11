Friedhöfe in Gerlingen Letzte Ruhestätte Urnengrab

Umgekehrt geht es im Bereich der Urnengräber reichlich eng zu. Das belegen auch die Zahlen: So wurden auf dem Gerlinger Stadtfriedhof im vergangenen Jahr 69 Prozent Feuerbestattungen durchgeführt, aber nur noch 31 Prozent Erdbestattungen. Im Waldfriedhof ist der Trend noch deutlicher: Dort stehen 87 Prozent Feuer-, 13 Prozent Erdbestattungen gegenüber.

Stadtfriedhof als Friedpark

Konkret sieht die Konzeption des in Gerlingen beauftragten Landschaftsarchitekturbüros Hink deshalb vor, dass auf dem Stadtfriedhof in den kommenden Jahren und Jahrzehnten großflächig Erdgräber zu Urnenbestattungsflächen umgewandelt werden.

Insgesamt definieren die Planer für den Stadtfriedhof fünf Sanierungsbereiche. Neben neuen Urnengrabflächen sollen in diesem Zusammenhang auch weitere Kolumbarienwände entstehen. Im ersten Sanierungsbereich könnte die Umgestaltung bereits 2025 starten. Nach und nach soll auf dem Stadtfriedhof außerdem eine große Fläche mit altem Baumbestand zu einem Friedpark umgewandelt werden. Auch eine sogenannte Sternenkinderwiese, an die künftig die Kindergräber grenzen, wird demnach ausgewiesen. Insgesamt könnte die komplette Sanierung der beiden Gerlinger Friedhöfe nahezu 30 Jahre in Anspruch nehmen. Im Waldfriedhof wollen die Planer vor allem der steigenden Nachfrage nach Baumbestattungen Rechnung tragen. Auch der Eingangsbereich soll hier im Zuge der Neukonzeption eine neue Gestaltung erhalten.

Bestand bleibt bis zur Auflösung bestehen

Wie die Stadtverwaltung betont, bleiben während der Sanierung alle bestehenden Gräber jeweils bis zu ihrer Auflösung bestehen. Weil die Friedhöfe in der Stadt auch wertvolle Naturräume darstellen, umfassen die Planungen gleichzeitig Konzeptionen für die Grünflächen.

Nachfrage nach Feuerbestattungen steigt

Glaube

Die Erdbestattung ist im Christentum tief verwurzelt. Der Glaube an das „ewige Leben“ ging lange Zeit mit der Vorstellung einher, dass der Körper als Ganzes bestattet werden muss. Laut der Verbraucherinitiative für Bestattungskultur, Aeternitas e.V., existierten noch um 1900 nur drei Krematorien in Deutschland.

Trend

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Nachfrage nach Feuerbestattungen dann rasant gestiegen. Lag der Anteil der Urnenbegräbnisse 1960 noch bei 10 Prozent, waren 2020 schon 74 Prozent aller Bestattungen Feuerbestattungen.