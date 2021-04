Friedhöfe im Altkreis Gebühr für Bestattung steigt in Gerlingen

Insgesamt sind die Bestattungsgebühren der einzelnen Kommunen aber nur schwer vergleichbar, da die unterschiedlichen Posten bei manchen Kommunen nicht einzeln erhoben, sondern auf andere Kostenpunkte umgerechnet werden, wieder andere Gebühren sind, je nach Kommune, optional. So verlangt Leonberg mit 1250 Euro eine vergleichsweise hohe Verwaltungsgebühr für Reihengräber. In Gerlingen sind es 270 Euro, in Korntal-Münchingen werden solche Gebühren gar nicht erhoben. Dafür verlangt Gerlingen 900 Euro für die Grabherstellung, Korntal-Münchingen sogar 1265 Euro. In Leonberg fällt dieser Posten weg. Die Kosten für die Aussegnungshalle werden in Leonberg wie in Renningen extra berechnet, falls diese benötigt wird, in Gerlingen sind sie in den übrigen Kosten enthalten.

Renningen ist nicht mehr günstig

Die einzige Gebühr, die in jeder Kommune gleichermaßen erhoben wird, ist die für die reine Grabnutzung. Auch hier gibt es spürbare Unterschiede. In Gerlingen sind es 1000 Euro für ein Reihengrab (bei 20-jähriger Nutzung), die Landeshauptstadt ist mit 940 Euro noch einmal günstiger, Leonberg mit 1200 Euro und Weil der Stadt mit 1365 Euro spürbar teurer. Die Stadt Ditzingen bildet den Spitzenreiter mit fast 1900 Euro für ein Reihengrab. Dafür sind Urnengräber in Leonberg mit rund 670 Euro im Vergleich zu Gerlingen (800 Euro) und Weil der Stadt (1100 Euro) günstiger.

Die Stadt Renningen hatte hier lange Zeit sehr günstige Preise aufgrund einer veralteten Kostenkalkulation. Zum Januar 2020 wurden die Gebühren allerdings erhöht: von 510 auf 1140 Euro für ein Reihengrab, von 320 Euro auf satte 900 Euro für ein Urnenreihengrab. Dafür sind die Kosten für die Bestattungen für Verstorbene zurückgegangen mit nun 620 statt 700 Euro bei Sargbeisetzungen und mit 290 statt vormals 500 Euro bei der Beisetzung von Urnen.